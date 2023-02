Marinapark wil chalets alleen verplaatsen bij hoogwater

Dijkwacht is getreuzel met verwijde­ring Maurikse chalets beu

Volgens Dijkwacht Maurik en de Omgevings Dienst Rivierenland (ODR) staan er nu onterecht chalets langs de Rijnbandijk in Maurik. Die chalets behoren toe aan Marinapark. In verband met eventueel hoogwater is plaatsing van de chalets daar in de wintermaanden niet toegestaan, heeft de ODR laten weten. Het park is wel tot 1 april gesloten.

15 december