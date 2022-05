Maurik loopt weer uit voor Dodenherdenking: ‘Goed in klein gezelschap, maar dit voelt beter’

Twee jaar lang was er, vanwege de coronabeperkingen, slechts een bescheiden Dodenherdenking op het Kerkplein in Maurik. Maar woensdagavond waren velen weer op de been om eer te betuigen aan de gevallenen in de oorlog.

Henny Zoetekouw van het Comité Herdenking 4 mei Maurik is blij dat het weer kan: ,,We hebben het gemist. Natuurlijk was het goed om het de voorbije twee jaren in heel klein gezelschap te doen, maar dit voelt beter.”



Na alle corona-ellende speelt nu de oorlog in Oekraïne door de hoofden van veel mensen. Zoetekouw: ,,ik weet zeker dat dat bij veel mensen een rol zal spelen, al blijft de Tweede Wereldoorlog natuurlijk centraal staan.”

Lees ook PREMIUM Maurik koestert graf van Peter Burke Hill

Geef ons vrede

Het begon woensdagavond om zeven uur in de Nederlands Hervormde Kerk in Maurik. Op deze in principe jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst worden allen herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Het herdenkingsconcert werd daar uitgevoerd door de Harmonie Kunst en Vriendschap uit Maurik met als slotlied Dona nobis pacem, oftewel geef ons vrede. Er waren toespraken van comité-voorzitter Hein Schrama en wethouder André van den Hurk. Ook waren er bijdrages van kinderen van scouting Saffatin.

Britse vliegenier

Na het spelen van The Last Post gingen op het Kerkplein in Maurik de twee minuten stilte in. En nadat het Wilhelmus had geklonken konden de aanwezigen langs het gedenkmonument defileren en er bloemen neerleggen.

Na het defilé en de bloemenlegging legde het Comité Herdenking 4 mei Maurik bloemen bij het oorlogsgraf van de Britse vliegenier Peter Burke Hill op de rooms-katholieke begraafplaats in Maurik. Ieder jaar krijgt het comité een gift om dat te doen. Zoetekouw: ,,Het graf wordt altijd goed onderhouden. Het is al jaren een passende afsluiting voor de Dodenherdenking in Maurik.”

Volledig scherm Dodenherdenking in Maurik. © William Hoogteyling