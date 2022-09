Maurik voelt te kijk gezet na nieuws over tegenhouden bus met asielzoekers: ‘Het zogenaamde voorval klopt niet’

,,We worden als inwoners onterecht in een kwaad daglicht gezet. Zo staan we landelijk te kijk”, zegt Dineke Onink van Hart voor Maurik.



Aanleiding voor de boosheid is het bericht dat dorpelingen maandag geprobeerd zouden hebben een bus met asielzoekers tegen te houden. Onink: ,,Ik ga niet zeggen dat we allemaal lieverdjes zijn, maar we zijn wel voor rede vatbaar. Het zogenaamde voorval klopt niet. Het is gewoon niet gebeurd.



We weten dat de opvang niet meer te stoppen is, we zullen ermee moeten dealen.’’ Volgens haar hebben veel inwoners zich de laatste dagen aangesloten bij de inwonersgroep Hart voor Maurik.