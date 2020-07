Medewerkers Wehkamp staken door, levertijden lopen iets op

Vakantie­park Eiland van Maurik beleeft drukste zomer ooit

19 juli MAURIK - Nederlanders vieren dit jaar door de coronacrisis massaal vakantie in eigen land. En dat merken ze bij Vakantiepark Eiland van Maurik. Daar is het drukker dan ooit, zegt eigenaar Lennard Kempers. De sfeer is meer dan goed en de gasten genieten van de verkoeling van het water.