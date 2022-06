Meer dan twintig graven vernield op begraafplaats in Lienden: ‘Het is een ruïne, wat een drama’

Een triest gezicht op de oude begraafplaats aan de Oudsmidsestraat in Lienden: de omgeving heeft deze dinsdagmiddag meer weg van een ruïne dan van een begraafplaats waar de doden eervol worden herdacht. Ruim twintig grafstenen zijn door toedoen van onbekende vandalen vernield: de stenen zijn omver geduwd en kettingen zijn kapot getrapt. Een aantal stenen is zelfs compleet gebarsten en als oud vuil achtergelaten. ,,Het is een drama, ik word er weer emotioneel van.”

Verdriet, maar ook boosheid overheersen bij Gert van Schaik. Vanmiddag werd hij door een kennis op de hoogte gebracht over de ravage die op de begraafplaats even verderop in de straat is aangericht. Hij is direct poolshoogte gaan nemen bij het graf van zijn grootouders, maar tot zijn verdriet bleek ook dit niet ongeschonden.

Van Schaik: ,,De kettingen bij het graf zijn kapot gemaakt. De steen is nog wel intact. Het graf van mijn grootouders is eigenlijk een soort oorlogsgraf. Mijn oma is in 1944 door de geallieerden doodgeschoten en we leggen er elke 4 mei bloemen neer. Je doet je best om het graf goed te onderhouden en dan gebeurt dit. Ik vind het een drama.”

Bij een aantal andere graven zijn juist ook de grafstenen vernield. De een is omver getrapt terwijl de ander in grote brokstukken achterblijft.

Wanneer de graven precies zijn vernield is niet bekend. ,,Als het vandaag was gebeurd dan had iemand wel iets gezien of gehoord.” Een gemeentewoordvoerder bevestigt dat de graven in het weekend vernield moeten zijn: de vernielingen werden maandag

,,Het is een gemeentelijke begraafplaats", zegt een woordvoerder van Buren. ,,We nemen contact op met de rechthebbenden van de graven: wie dat zijn, zijn we nu aan het inventariseren. Het is een oude begraafplaats, dus het kost tijd.

De gemeente is op de hoogte van de verwoestingen en heeft afvalverwerkingsbedrijf Avri ingeschakeld.

Bij het graf van de grootouders van Van Schaik zijn de kettingen kapotgemaakt. © DG