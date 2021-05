‘Mensen die kijken hoe ik aan het gamen ben, ik verbaas me daar nog steeds wel eens over’

‘t Klokhuis krijgt een asbest­vrije schil: ‘Mauriks vereni­gings­ge­bouw kan weer twintig jaar vooruit’

23 april MAURIK - Er is jaren over gesproken, maar nu gaat het opeens heel snel. Deze week is het asbestdak van verenigingsgebouw ’t Klokhuis in Maurik verwijderd, over ruim een week moet het nieuwe dak er al op zitten.