Mérie en Marion vonden elkaar in Moed Houden: ‘We waren lekker bezig en toen kwam die verschrikkelijke oorlog’

‘Toen kwam die verschrikkelijke oorlog’

,,We waren lekker bezig en toen kwam die verschrikkelijke oorlog in OekraÏne”, vervolgt ze. ,,Mérie had onder meer een werk over uitgebrande bossen en in de media zagen we opeens verbrande steden voorbij komen. We vonden het allebei belangrijk ons aan te melden om vluchtelingen op te vangen en de expositie uit te stellen.”



Er waren inmiddels al de nodige klimaatstukken vervaardigd en Rijnberk had al een tijd ‘een optie staan’ bij expositieruimte De Synagoge in Buren. ,,En zo ontstond het idee om datgene wát we al hadden, nu al te laten zien.”