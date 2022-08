Met een biertje in de hand afkoelen aan het water: ‘Ik begin pas te leven boven de 25 graden’

Maar de sfeer zit er bij de meeste bezoekers goed in, ondanks de felle zon. Voor sommigen van hen is die hitte zelfs meer dan welkom. ,,Ik begin pas te leven boven de 25 graden, dus dit is heerlijk”, vertelt de 59-jarige Herman van Doodewaard, afkomstig uit het gelijknamige dorp. Samen met zijn Tielse vriend Dennis van Dodeweerd (59) - ,,Ja, zo heten we echt!” - is hij vandaag naar Zoelen getogen. De twee zijn net terug van een vakantie in Portugal. Van Dodeweerd: ,,We zijn dus wel wat gewend.”