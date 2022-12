Milieuclub vecht vergunning aan voor bomenteler in Buren

Burense politiek zet druk op de ketel: asielop­vang Maurik weg op oudjaars­dag

De noodopvang van asielzoekers in een lege vleugel van het Burense gemeentehuis te Maurik móet per se op 31 december sluiten. Dat statement maakt de volledige Burens gemeenteraad, omdat de vrees is dat later deze maand ‘plots’ zal blijken dat langere opvang hard nodig is.

3 december