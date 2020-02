Milieuraadsman Valentijn Wösten ziet kansen voor actie tegen nieuwe mega-stal Knorhof

Dat is de kortste weg naar succes, meent hij. ,,Morele verontwaardiging is mooi, maar politiek draagvlak is effectiever.’’



De landelijk bekende raadsman wordt vaak ingeschakeld door tegenstanders van mega-stallen. Hij is door diverse mensen al benaderd voor advies om de herbouw van de Knorhof, op de grens van Erichem en Kapel-Avezaath, te voorkomen.



In 2017 brak er een brand uit waarbij 20.000 varkens omkwamen. Nu wil de eigenaar er een nieuwe mega-stal laten bouwen die ruimte biedt aan bijna 26.000 varkens.