Min 12 graden, maar of de schaatsbanen overal open gaan? Coronaregels gooien roet in het eten

,,Ik denk dat we het voorbij laten gaan’’, verzucht bestuurslid Jannie van Dalem van IJsclub Buren. Toevallig heeft ze zelf net bij een val haar voet verbrijzeld en zit ze in het gips. ,,Maar je zit ook met het handhaven van de coronaregels en dat zou echt lastig gaan worden.’’



Weersite Buienradar voorspelt voor komende woensdag 12 graden nachtvorst. Voor de ijsbaan in Doetinchem is dat genoeg om de opgespoten baan open te gooien, is de verwachting. ,,En dat gaan we ook zeker doen’’, zegt voorzitter Mark Penninkhof van IJsvereniging Doetinchem ’96. ,,Ik zit in een appgroepje met de ijsmeesters en vorige week hadden we bij min 5, min 6 al een centimeter ijs. We zitten op het vinkentouw om de baan te openen.’’