Minder geuroverlast brengt herbouw van afgebrande megastal Knorhof weer stapje dichterbij

In het rapport staat dat er door het nieuwe varkensbedrijf op enkele locaties in de omgeving nog sprake zal zijn van geurhinder. Ten opzichte van de oude Knorhof neemt de uitstoot van geur en ammoniak wel duidelijk af.



Straathof wil aan de Burensewal 3 in Kapel-Avezaath een nieuw varkensbedrijf bouwen met vooral jonge biggen. In de nieuwe plannen komt er qua grootte een vergelijkbare stal terug.



Omdat er vooral jonge dieren in de stal zullen worden gehouden, is er wel ruimte voor meer dieren. In totaal kunnen er 25.668 varkens worden gehouden.