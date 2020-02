Minderjarig pietje slaapt slecht en schaamt zich door porno die hulpsinterklaas haar stuurde

Via de sinter­klaas-groepsapp beschikte de man uit een buurdorp bovendien over hun mobiele nummers

Ze wisten dat het geen celstraf zou worden. De man heeft bekend. Maar wat hij gedaan heeft, is daar niet erg genoeg voor.



De officier van justitie eist 80 uur werkstraf en weliswaar twee weken celstraf, maar voorwaardelijk. Zodat hij niet wéér over de schreef gaat. De vrouwen uit Zoelen kunnen daarmee leven.



De man speelde jarenlang sinterklaas in Zoelen. Daardoor was hij op Facebook vrienden met jonge vrouwen die zwartepiet speelden. Via de sinterklaas-groepsapp beschikte de man uit een buurdorp bovendien over hun mobiele nummers.