Moeder Connie vergeeft de man die haar dochter Suzanne (17) doodreed, Albert P. opnieuw veroordeeld

P. bestuurde de bedrijfswagen waarmee het ongeluk op 4 juli 2020 gebeurde. Op de Veerweg in Beusichem reed hij in een bocht in de smalle weg te ver in het midden. Daardoor reed hij Suzanne aan die op weg was naar haar werk. Enkele weken later overleed ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

In de podcast ‘Suzanne, voor altijd 17’ van De Gelderlander vertellen vader Stefan en moeder Connie en zus Alicia hoe door het overlijden van Suzanne de bodem onder hun voeten werd weggeslagen. In de tweede aflevering volgen we de familie tijdens het hoger beroep. Beluister de podcast over het hoger beroep in de player hieronder, of via Spotify en iTunes .

Niet in de ogen willen kijken

Het Openbaar Ministerie had tijdens de behandeling van het hoger beroep dezelfde straf geëist als waar Albert P. in de eerste aanleg tot werd veroordeeld: 240 uur werkstraf en een jaar rijontzegging.



P. ging daar tegen in beroep, omdat zijn bedrijf failliet zou gaan als hij een jaar niet zou mogen rijden. Ook zei hij dan zijn huis te moeten verkopen. De emoties liepen tijdens de zaak hoog op.



De straf die het gerechtshof in Arnhem oplegt, is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie, maar komt in de praktijk neer op een rijontzegging van zes maanden in plaats van een jaar. ,,Hij wordt zwaarder gestraft, maar ook weer lichter", zegt Connie Janssen, de moeder van Suzanne.



,,Het geeft me een dubbel gevoel, ik vind het moeilijk om het een plaats te geven. Ben ik nou tevredener omdat hij hij zwaarder is gestraft, of ontevreden omdat hij in de praktijk lichter is gestraft? Hoe dan ook: we krijgen Suzanne er niet mee terug.”