Mooie thuiskomst voor Europees Kampioen Laura Dekker

Dekker won tot haar eigen verbazing afgelopen zondag de titel op het EK in Berlijn. Toen ze maandag na een lange autorit weer thuis kwam, zag ze dat haar huis was versierd met vlaggen. ,,Hebben mensen uit de straat gedaan. Echt ontzettend leuk, ik had het niet verwacht." Dekker is een bekend gezicht in haar straat, omdat ze er elke dag hard traint. Buurtgenoten zijn zo trots op hun talentvolle straatgenoot, dat ze haar een mooie thuiskomst gunden. Daarnaast kreeg ze natuurlijk veel felicitaties via Instagram, waar ze aan bijna 30.000 volgers haar kunsten vertoont. Om nog maar te zwijgen over de vele WhatsApp-jes en Facebookberichten die ze heeft ontvangen.

Niet geloven

De Burense, die onlangs ook al Nederlands Kampioen werd, was de beste van acht finalisten. ,,Ik wist dat het moeilijk zou worden. Het zijn allemaal hele goede meiden. Alles moest dus goed gaan. En dat ging het ook. De trucs die ik wilde doen, gingen foutloos. Ik wist dat ik het goed had gedaan, maar ik moest afwachten wat het opleverde. En toen was ik ineens eerste. Ik kon het niet geloven. Toen ik daar op het podium stond, besefte ik het nog niet helemaal."

Inmiddels is het besef er wél en geniet ze met volle teugen van haar titel. Maar dat doet ze niet te lang, want binnenkort mag ze weer aan de bak: dan komt ze uit op het WK in Warschau. Dat begint over een maand, en dus heeft ze nog tijd om nóg beter te worden. ,,Voor het EK trainde ik harder dan ooit. Nu doe ik even een paar dagen rustiger aan, maar daarna ga ik weer volle bak."