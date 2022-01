Na 47 jaar stoppen Adri en Bertha als uitbaters van cafetaria 't Hoekje: ‘Wij kennen iedereen en iedereen kent ons’

Frans Scheffer, dé dominee van Erichem, is op 92-jarige leeftijd overleden

ERICHEM - Frans Scheffer, van 1958 tot 2008 ongekend lang dominee in Erichem, is dinsdag in zijn slaap overleden. De geliefde 92-jarige Erichemmer was een veelzijdig man en geniet onder meer bekendheid als de initiatiefnemer van de nog steeds bestaande Betuwse Jeugd Kampen.

