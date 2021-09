Na 50 jaar brengt mysterieuze man Harry Sacksioni zijn gestolen gitaar terug: ‘Ik zag meteen dat het de mijne was’

,,De Gretsch is bekend geworden door George Harrison van de Beatles", vertelt Sacksioni terwijl hij bij de gitaarreparateur in Haarlem staat. ,,Die heeft er bijna alles op gespeeld.” Op precies zo'n type gitaar. Het is 1972 wanneer een jonge Sacksioni een Duitse vriend over de vloer heeft die hij een jaar daarvoor heeft ontmoet. ,,Hij had die dag zelfs nog gegeten bij ons. Die avond moest ik optreden, toevallig ook in Haarlem, dat weet ik nog.”