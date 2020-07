Nachtmerrie voor telers: blauwe lucht boven de kersen ziet zwart van de spreeuwen

Schieten mag niet

Gewoonlijk doe je er als teler alles aan spreeuwen te verjagen: rammelende blikken aan een lijn, draaien met een ratel, schreeuwen. Maar afschieten? Daar geeft de provincie sinds 2018 geen vrijstelling meer voor, behalve in specifieke gevallen.



En dat is weleens lastig, aldus de teler. ,,Alles wat beweegt en fladdert, daar zijn ze in het begin schrikkerig voor. Maar op een gegeven moment is dat over. Fluit ze een keer wat hagel om de oren, is dat nieuw en worden ze daar bang van.’’