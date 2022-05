Nationale Kersenparty terug van weggeweest

Rivieren­land start jaar met 46 woningin­bra­ken in eerste kwartaal

In het hele rivierengebied zijn in de eerste drie maanden van dit jaar 46 woninginbraken gepleegd of pogingen daartoe gedaan. Dat is voor een gebied met ruim 170.000 inwoners – van Dodewaard tot Leerdam – een relatief bescheiden aantal.

3 april