Niet alleen schade aan auto’s, automobilist rijdt ook lantaarnpaal uit de grond

Liander botst weer met Van Tuijl over stroom, dit keer over levering fabriek Lienden

De Kesterense veevoerproducent Van Tuijl ligt opnieuw in de clinch met elektriciteitsbedrijf Liander. Nu is de levering van stroom naar de fabriek in de uiterwaarden van Lienden het strijdpunt, waarvoor beide partijen deze week voor de Arnhemse rechtbank stonden.