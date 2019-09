‘Niet bij te houden’ automobilist na achtervolging op A15 aan de kant gezet

Volgens wijkagent Erwin van Dalen begon de achtervolging rond 13.15 uur ter hoogte van Kesteren toen een agent in privétijd de auto voorbij zag komen.



De bestuurder, een man van ongeveer 20 jaar oud, reed zo hard dat hij ‘niet bij te houden’ was. Uiteindelijk lukte het de politie bij Tiel, dus zo’n vijftien kilometer verderop, hem in te halen en te stoppen.



Hoe hard de verdachte precies heeft gereden, is niet exact bekeken.