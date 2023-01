Nieuwe burgemeester Buren: De gordijntjes van ‘de poppenkast’ gaan vanavond pas open

Gezocht: vrijwilli­gers om stervenden thuis te begeleiden op weg naar het einde

Het leven kent twee zekerheden. Je wordt geboren en aan het eind ga je dood. Dat laatste kan op veel manieren gebeuren, maar steeds meer mensen beleven hun laatste tijd in een hospice. Wie liever thuis of in een andere vertrouwde omgeving sterft, kan gebruikmaken van zogeheten thuisinzet: vrijwilligers die mensen thuis naar hun einde begeleiden.

16 januari