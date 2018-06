Nieuwe Knorhof krijgt er toch weer een verdieping op

ERICHEM - De Knorhof in Erichem wil twee keer zoveel ruimte gebruiken als nu. Dat is volgens woordvoerder Jan Voermans van eigenaar Straathof nodig om voor waterberging en de aanplant van natuur.

Ook moet de nieuwe varkensstal, die in in juli 2017 tot de grond toe afbrandde, zeker weer een verdieping krijgen.

Aanvankelijk wilde de eigenaar alles op de begane grond houden, maar dat is niet mogelijk, zegt Voermans: ,,Er zit een gasleiding in de weg.’’ September hoopt hij een concreet plan te kunnen presenteren aan de omwonenden. ,,Maar daar kan nog van alles in veranderen.’’

Zoals eerder gemeld voorzien de huidige plannen in een groter pand, waar 5.000 fokzeugen in zouden moeten komen. Er komt geen ruimte meer voor vleesvarkens. ,,De twee soorten passen qua gezondheid eigenlijk niet zo goed bij elkaar en Straathof is toch meer van het fokken’’, stelde Voermans eerder.

Werkgroep

De gemeenteraadsleden van Buren zijn donderdag geïnformeerd over de voortgang van de plannen. Voermans: ,,Zij hebben gezegd dat ze op de hoogte gehouden willen worden, en zeker de nieuwe raadsleden zijn niet van alles in het dossier op de hoogte, dan is dit wel handig.’’

Een werkgroep met Straathof, gemeente, provincie en omgevingsdiensten buigt zich momenteel over de ontwikkelingen in Erichem.

Hoe hoog de inkomsten van Straathof in Erichem zijn, is lastig te bepalen. Jaarrekeningen laten zeer diverse cijfers (winst en verlies) zien. In 2015 was Straathof met 20 stallen en een omzet van 48 miljoen euro een van de grootste varkensboeren van Europa.

'Schandalig

Verklaard tegenstander Joop de Jonge van de Partij voor de Dieren in Buren vindt het 'schandalig dat dit in Nederland nog kan'. ,,Het kan best zijn dat hij het groter wil maken voor natuur en water, maar wat ons betreft keert hij helemaal niet terug.’’ De raad kan volgens hem 'in ieder geval niet meewerken' aan een bestemmingsplanwijziging die een groter bouwvlak mogelijk maakt. ,,Laat hij op de huidige ruimte maar een kleiner bedrijf terugbouwen. Dan maakt hij misschien niet zoveel winst.’’