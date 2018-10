Nieuwe Knorhof krijgt twee etages, gesprek met buurt uitgesteld

UPDATE 'De eigenaar stond te huilen bij zijn brandende chalet'

12 oktober KESTEREN - Een verwrongen karkas en wat verkoolde resten; meer is er niet over van het chalet op Camping Betuwe dat woensdagavond door een felle brand in de as werd gelegd. Hoe heet de brand was, is te zien aan de plastic wanden van de caravan van de buurman. Die zijn verkleurd en half gesmolten.