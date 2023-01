‘Nieuwjaar winnen’: snoepreisje van mijn jeugd

columnHeerlijk, we zitten weer in de januaristand. Althans, zo voelt het bij mij. Ik heb het niet zo op de bijzondere dagen van december. Ik vind normale dagen al bijzonder genoeg. En dan ook nog de overstap van oud naar nieuw.

In mijn vroegste jeugd in de Achterhoek (Varsseveld) in de jaren vijftig ging je op nieuwjaarsdag langs de deuren: joar winnen met toeten halen. Nieuwjaar winnen, zo heette het.

Je moest de eerste zijn en als beloning kreeg je zakken snoep, noga, opzettertjes (beestjes van biscuits, die je dan op een ander koekje kon zetten), spekjes, schuimpjes, pinda’s en soms een mandarijn.

Nee, gezond was het niet. Maar goed, ook al was je de laatste, je kreeg altijd wat. Ik was enig kind en had het gevoel dat je dan een dubbele portie kreeg als ik de buren afging. Tot april was de trommel gevuld. ‘Völ heil en zegen, aj mien niks geeft, valt dat tegen’.

Zo is misschien mijn rijmelarij wel begonnen. Na de lagere school was het over, aan alles kump een end.

Als tiener had ik niet zoveel met oud en nieuw. Vuurwerk bleef beperkt tot sterretjes en ik verbaasde me eigenlijk elke keer weer over de heisa die het kortstondige evenement teweegbracht. Je stapt van het ene in het andere jaar, niet meer en niet minder.

De nieuwjaarsvisites in onze buurt duurden echter wel drie maanden. Ja, als er wat gevierd moet worden, moet je in de Achterhoek zijn.

Later, veel later maakte ik de zwarte kant van de jaarwisseling mee: rellen, inzet mobiele eenheid, brandjes, vandalisme, geweld tegen hulpverleners. Jarenlang viel het op dat het vooral dorpen in de Biblebelt, ook in Rivierenland, waren. Kennelijk is er een dag dat er dingen mogen gebeuren, die God normaal verbood.

Inmiddels is het eindejaarsfeest uitgegroeid tot een gelegaliseerde nacht van geweld en drankmisbruik, zo lijkt het. Dat kun je niet bepaald nieuwjaar winnen noemen....

