Nog 23 pluimveebedrijven kampen met fipronil

In totaal zijn er door de fipronil 363 bedrijven geheel of gedeeltelijk geblokkeerd geweest. Zoals dat van Janet van Leeuwen en haar man in Eck en Wiel. Ze zijn de klap redelijk te boven gekomen, mede omdat ze vorig jaar een goed jaar hebben gedraaid. Maar persoonlijk hebben ze wel een knauw gekregen. ,,Niet dat we psychische klachten hebben, maar de lol van het boer-zijn is er een beetje af. Dat hoor ik van veel collega's. Als je op zo'n manier wordt afgerekend, zo onterecht, dan doet dat wat me je’’, zegt Van Leeuwen. De waardes waarboven de eieren werden afgekeurd waren in haar ogen veel te laag. En dat de NVWA al eerder van de gevaren van fipronil wist, zette ook kwaad bloed.