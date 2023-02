Nog geen vijf maanden oud weet katje Pukkie zich al flink in de nesten te werken

Een automobilist zag dinsdagmiddag een pluizig katje in de grille van zijn auto, die geparkeerd stond op de Prinses Beatrixlaan. Na meerdere vergeefse pogingen om het dier zelf te bevrijden schakelde hij de Dierenambulance in. Ook die kreeg het beestje niet los, dus zat er niets anders op dan de brandweer in te schakelen. Zij wisten het jonge dier gelukkig wel te bevrijden.

Toevallig

De Dierenambulance nam de kitten mee naar het hospitaal. Het beestje bleek niet gechipt. Toch was de eigenaresse snel gevonden. Ze had toevallig op calamiteitensite Regio15 gezien dat de brandweer in actie was gekomen om een kitten te redden. Toen ze naar de foto’s keek zag ze dat het om haar kat Pukkie ging, die net vijf maanden oud is.



De eigenaresse was dolblij om haar kitten weer veilig bij zich te hebben. ‘Het was een spannend avontuur in zijn vroege leventje’, schrijft de Dierenambulance. ‘Hopelijk blijft hij voortaan uit de problemen.’