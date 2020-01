Nog geen week na oud en nieuw vliegen de vuurpijlen alweer door de lucht in Buren

,,We sluiten het jaar af met een groot feest in december’’, zegt Evert Obdeijn van Buren 625, de organisatie die de festiviteiten komend jaar voor zijn rekening neemt. ,,En het hele jaar door is er een programma met allerlei activiteiten.’’



De Prinsenhof

De glazen werden voor de gelegenheid geheven bij zalencentrum De Prinsenhof in plaats van op het gemeentehuis. ,,Zodat wij de vuurwerkshow konden organiseren’’, aldus Obdeijn.



Volgens Obdeijn leent de borrel zich beter voor de vuurwerkshow dan oud en nieuw. ,,Dan zijn er in Buren niet veel mensen op straat. Naar zo'n receptie komen 300, 400 mensen. Plus de mensen die nog speciaal voor het vuurwerk komen.’’