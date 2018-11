OM: Verdachte van moord en verkrachting van Nathalie in Buren moet tbs krijgen

ARNHEM – In de rechtbank in Arnhem zijn gruwelijke details van de dood van de 21-jarige Nathalie Polak besproken. Ze werd gevonden in haar appartement voor begeleid wonen aan de Concorde in Buren met oud en nieuw. De verdachte, de 46-jarige Gerard van D. uit Tiel moet van het OM tbs krijgen.

Het publiek was in tranen. De verdachte hoorde het allemaal onbewogen aan. ,,Kan het zijn dat u haar slaat? Dat u schrikt van al het bloed en een plastic zak over haar hoofd trekt? Dat u haar naar bed sleept, haar vastbindt en seks met haar hebt? Is dat wat er is gebeurd?”

De verdachte schudde zijn hoofd bij de vragen van de voorzitter van de rechtbank. Hij ontkende dat hij het slachtoffer heeft vermoord en verkracht en dat hij brand stichtte om sporen uit te wissen.

Vermeende seksrelatie

Hij vertelde dat hij een relatie had met het slachtoffer en dat ze die avond samen oud en nieuw hadden gevierd met wiet en seks. Op een gegeven moment, vertelde hij, was zij boos geworden. Ze had hem geslagen en benzine uit een jerrycan over de grond gesprenkeld. Toen ze opnieuw sloeg, zei hij, pakte hij een wodkafles en sloeg terug.

Ze leefde nog toen hij haar op haar bed legde, vertelde hij. Hij bond haar hand vast om te voorkomen dat zij hem achterna kon komen om opnieuw te slaan. Vervolgens verliet hij de woning. Van een brand heeft hij niets gemerkt. Pas twee dagen later, zei hij, hoorde hij van haar dood.

Ongeloofwaardig, vindt rechtbank

De rechtbank en de officier van justitie hadden er erg veel moeite mee zijn verklaring te geloven. Zijn telefoon heeft de volgende dag een mast in de buurt aangestraald, dus hij moet er zijn geweest. De verdachte zegt het zich niet goed te kunnen herinneren. Het kan zijn dat hij zijn fiets ophaalde, denkt hij. Maar dan moet hij toch hebben gezien dat de politie daar bezig was, hield de rechtbank hem voor. De verdachte zegt zich niets te herinneren.

Maar als je een relatie hebt dan ben je toch bezorgd als je iemand zo achterlaat en bel je de volgende dag hoe het is, ging de rechtbank door. De verdachte reageerde dat hij vergeefs had geprobeerd te bellen.

Familie wist niets van relatie

Overigens wist de familie niets van de relatie zoals de verdachte die schetst. Het slachtoffer zat in een project voor begeleid wonen. Begeleiders kenden de verdachte nauwelijks. Hij kwam en ging meestal via de brandtrap, zei hij.

De patholoog-anatoom maakte op de zitting duidelijk dat de vrouw is overleden door de harde klappen op haar hoofd, niet door de brand. Vocht in de longen wijst erop dat ze nog enkele minuten heeft geleefd. Verder had ze verschillende blauwe plekken.

Eerder veroordeeld

De verdachte heeft al eens een gevangenisstraf van vijftien maanden gehad voor verkrachting van een partner. ,,Hij heeft bij haar afgemaakt wat hij bij mij en anderen geprobeerd heeft”, zegt een ex bij de politie. ,,Hij houdt ervan de handen van een vrouw vast te binden. Hij vindt het een kick als vrouwen bang voor hem zijn.’’

Andere getuigen schetsen een beeld van de verdachte als iemand die het aanlegt met jonge meisjes, ze drugs verstrekt en vervolgens misbruik van ze maakt.

Opname en tbs

Gedragsdeskundigen adviseerden opname in het Pieter Baan Centrum. Volgens hen is er sprake van een antisociale persoonlijkheidsstoornis en kans op herhaling.

De verdachte liet weten niet mee te willen werken. De officier van justitie reageerde al voldoende te hebben om tbs met dwangverpleging te kunnen eisen. Uiteindelijk oordeelde de rechtbank dat die opname in het PBC er wel moet komen, ook al betekent het een vertraging van negen maanden. Het publiek stemde met een luid applaus in. De uitspraak volgt nog.