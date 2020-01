Onbekenden stelen honderden sproeiers uit boomgaarden Kerk-Avezaath

‘Twijfels over evacuatie 1995? Totaal niet’; oud-burgemees­ter Henk Palm van Zaltbommel is verbaasd

12:03 ZALTBOMMEL - Er was geen enkele twijfel over het besluit om de bewoners van de regio Rivierenland te evacuëren in januari 1995. Dat zegt Henk Palm, oud-burgemeester van Zaltbommel, in een reactie op uitspraken van zijn toenmalige collega Ed d’Hondt. ,,Ik weet dat we twijfels hadden. Dat ga je dan echter niet naar buiten brengen, want dan krijg je chaos”, aldus d’Hondt in een interview met De Gelderlander.