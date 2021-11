Ongeluk op de A15 veroorzaakt flinke file, busje belandt midden op de snelweg

Bezorgde inwoners: Bezuinig mooi Buren niet kapot

BUREN/MAURIK _ Het scheelde in 1948 geen haar of het toen sterk verpauperde stadje Buren was 'weggebulldozerd’, zoals Jan Stellingwerff van Burgers voor Buren het dinsdagavond beeldend omschreef. En daarom is hij zo bezorgd over plannen van het Burense college om het cultureel erfgoed af te stoten: ,,Wat betekent het voor museum Buren&Oranje en de synagoge als die gebouwen in andere handen komen? In 1948 is de juiste keuze gemaakt.’’

13 oktober