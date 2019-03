Oud-rechercheur schrijft over de zaak Ina Post: een van de meest beruchte gerechtelijke dwalingen

Het had niet veel gescheeld of het manuscript van De Negende Vrouw van Gerard Olinga (70) was in de onderste la van een uitgever beland. Dankzij het enthousiasme van misdaadverslaggever Peter R. de Vries zag de roman van de oud-rechercheur toch het daglicht énhet boek krijgt veel aandacht. De Negende Vrouw is een roman gebaseerd op de feiten van één van de beruchtste gerechtelijke dwalingen: de zaak Ina Post. Een 30-jarige bejaardenverzorgster werd tot twee keer toe onschuldig veroordeeld voor de moord op een 89-jarige vrouw in 1986.



Waarom koos u juist deze zaak?

,,Dit is van alle gerechtelijke blunders een van de meest schrijnende, vind ik. Ina Post had alle pech van de wereld. Ze was 30, van onbesproken gedrag en heel sociaal. Ze belandde in de tunnelvisie van een team dat broddelwerk afleverde. Haar alibi was niet waterdicht. Maar ook de rol van de advocatuur en de rechters is kwalijk geweest. Ook al had ze een bekentenis afgelegd, daar had iemand door moeten prikken. Ik kreeg jaren geleden een boekje over de zaak. Na mijn pensioen heb ik me helemaal ingelezen.''