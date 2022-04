Persoonlijke en gevoelige informatie van gemeente Buren te koop op het darkweb. Hackers claimen: Wij hebben alle bestanden

Op 1 april werd de gemeente getroffen door een zogenoemde ransomware-aanval. Drie weken na de cyberaanval komt de gemeente met meer informatie over de omvang van de diefstal. Dit is laat, maar volgens de gemeente waren er minstens twee weken nodig om de volledige 130 gigabyte te downloaden.



Hierna was er een week nodig om te inventariseren om welke bestanden en gegevens het gaat. ,,Daar zijn we nu mee bezig”, laat een woordvoerder weten. ,,We kunnen in de eerste bestanden al wel zien dat het om persoonlijke en gevoelige gegevens gaat.”