Platina award van Duncan komt uit Beusichem

VIDEO Touwtrek­ken is dé sport in Erichem

19 mei ERICHEM - Touwtrekken is de grootste sport in Erichem. Het begon 42 jaar geleden tijdens de schapenmarkt en sindsdien zet jong en oud zich schrap om de tegenstanders over de streep te trekken. De top van het Nederlandse touwtrekken verzamelde zich zondagmiddag in Erichem.