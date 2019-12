Politie gaat in Burens buitengebied de strijd aan met drugscriminelen

Brandweer­man Peter schrok van ravage 'drugsafval’ in Buren: 'Dit was wel heel extreem’

16 december BUREN - De enorme berg met vermoedelijk drugsafval in Buren is niet de eerste drugsgerelateerde vondst in de gemeente: de laatste maanden is het er al vaker raak geweest. Wel is het met zo’n 240 stuks aan tonnen en jerrycans de grootste berg met drugsafval ooit in deze regio.