Politie vindt duizend kilo illegaal vuurwerk in loods in gemeente Buren: Tielenaar (33) aangehouden

Worden de huizen in Rivieren­land verwarmd met water uit de rivier?

16 september BUREN – Kunnen huizen in Maurik en Lingemeer op den duur verwarmd en gekoeld met water uit de rivier of een waterplas? Daar doet de gemeente Buren verder onderzoek naar. De kans op succes is het grootst in de dorpen Maurik en Lingemeer, denkt wethouder Pieter Neven.