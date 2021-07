Politie: zwaargewond meisje op erf fruitbedrijf werd bij spelen geraakt door kogel uit luchtdrukwapen

‘Onrust’ over graafwerk tussen Lienden en Lingemeer niet nodig: ‘Heeft niets te maken met windmolens’

21 juni LIENDEN/LINGEMEER - Zowel in Lingemeer als in de gemeenteraad is onrust ontstaan over graafwerk langs de Panderweg tussen Lienden en Lingemeer. Het verhaal deed de ronde dat dat alvast voor de windmolens zou zijn, waarvoor nog geen goedkeuring is gegeven.