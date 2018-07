Burning Souls houdt protesttocht tegen nieuwe varkensstal Erichem

Advocaat: Verdachte had relatie met in nieuwjaars­nacht vermoorde Nathalie

10 juli ARNHEM - Nieuwe getuigen moeten duidelijk maken of Nathalie Polak uit Buren een relatie had met de Tielenaar Van D. die ervan wordt verdacht haar te hebben vermoord. Dat bepaalde de rechtbank in Arnhem vandaag.