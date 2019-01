Psycholoog Sarah Blom uit Buren schrijft bestseller over de onbegrepen wereld van dementie

Huizen ontruimd na gaslek in Kerk-Avezaath door vuurwerk in put

31 december KERK-AVEZAATH - In de Dorpsstraat in Kerk-Avezaath is maandagmiddag een gaslek ontstaan door het afsteken van zwaar vuurwerk in een rioolput. Diverse bewoners moesten hun huis verlaten en de straat is afgezet.