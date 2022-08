PvdD wil geen nieuwe kippen in Maurik

Raadslid Joop de Jonge van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Buren vindt dat de door vogelgriep getroffen pluimveehouder in Maurik geen nieuwe kippen zou mogen krijgen. Hij heeft meteen raadsvragen gesteld over de kwestie aan het college.

Joop de Jonge: ,,De vogelgriep heeft nu ook de gemeente Buren bereikt. Het massaal doden van vogels, de standaardreactie van de landelijke overheid, lijkt de verspreiding van het virus niet te stoppen. Desondanks worden in Maurik 24.000 kippen gedood. De PvdD heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.”

Lees ook Vogelgriep bij bedrijf Maurik, nog geen ophokplicht

De Jonge vindt dat stallen die door de vogelgriep leeggeruimd zijn, leeg zouden moet blijven. ,,Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat elke lege stal daarom leeg zou moeten blijven, dat er na het doden van de dieren geen nieuwe dieren komen? Kan de gemeente de ondernemer hierin ondersteunen?”

Hij wil dat het college daarover in gesprek gaat met de getroffen ondernemer.

De ervaring leert overigens dat de PvdD in dit soort oproepen alleen staat in de gemeenteraad van Buren. En sinds de laatste verkiezingen is het aantal raadszetels voor de PvdD in Buren geslonken van twee naar één.

Weinig pluimveehouderijen

De Jonge wil dat het college een overzicht geeft van het aantal pluimveehouderijen in Buren. Dat is overigens een beperkt aantal, ook in de directe omgeving van de getroffen Maurikse pluimveehouder.

Buren kent veel meer fruittelers en laanboomtelers. En ook meer melkveehouderijen dan pluimveehouders. De Jonge wil weten elke rol de gemeente kan en wil spelen bij bedrijven die zouden willen stoppen dan wel overgaan naar een minder intensieve vorm van het houden van dieren.

In ieder geval wil De Jonge weten of de gemeente Buren bereid is te stoppen met het verlenen van vergunningen voor nieuwe dan wel uitbreiding van bestaande pluimveehouderijen.