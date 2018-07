Recreatieschap na verdrinking Syriër: 'Informeer vluchteling beter over gevaar water'

'Identifica­tie drenkeling geen minuten­werk, dat vergt zorgvuldig­heid'

2 juli BEUSICHEM - Het kan nog wel even duren voordat duidelijk is of het lichaam dat in recreatieplas De Meent in Beusichem is gevonden dat van de vermiste 27-jarige Syrische Culemborger is. De berging en identificatie is een zorgvuldig proces.