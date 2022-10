Rijk weigert Heerlijkheid Eck en Wiel de status van landgoed

Auto gaat kopje onder in Maurik; automobi­list brengt zichzelf in veiligheid

MAURIK - Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag het water ingereden in Maurik. De auto zonk tot het dak weg in de brede sloot. De bestuurder kon zichzelf in veiligheid brengen en wilde volgens omstanders geen politie ter plaatse.

