Rijswijkse letters ‘TOT HIER’ ontvoerd: ‘met de hand uitgegraven en op de kar mee naar Friesland’

De letters verblijven tijdelijk in het Friese Elsloo. Een groep jongeren heeft er daar een traditie van gemaakt om elk jaar af te sluiten met een ludieke actie. Het kunstwerk in Rijswijk vonden ze via Google.



,,We vonden deze woorden wel passend om aan te geven dat we het niet eens zijn met de regering,’’ legt woordvoerder Doeke van den Berg uit. Tot hier en niet verder willen ze met de actie zeggen als het gaat om het stikstofbeleid dat veel mensen in Elsloo raakt. ,,Er wonen hier 600 mensen en de helft werkt in de agrarische sector.’’



Eerder reden de Friezen naar Limburg voor een rollator van zes meter hoog en ook de middenstip van voetbal club SC Heerenveen moest er al eens aan geloven. ,,Meestal koppelen we het aan iets actueels, waar we aandacht voor vragen. Nu is dat het beleid op stikstof’’, legt Van den Berg uit.