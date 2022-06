Ruim 300 deelnemers voor Burense wandelvierdaagse

En dat is een opluchting voor het vijf leden tellende organisatiecomité. ,,Er gaat veel werk in zitten en dan is het heel fijn als er zoveel mensen mee willen doen. En dat na twee jaar waarin we niet op stap konden vanwege corona”, zegt een woordvoerder.

Maar dinsdagavond bleek dat de Burense avondwandelvierdaagse niet kapot is te krijgen. Driehonderd mensen, onder wie veel kinderen, stonden op het sportpark van sv Buren te wachten tot ze konden vertrekken voor vijf of tien kilometer wandelplezier. De wandelaars die de grotere afstand aandurfden, vertrokken via de Kornedijk richting Buurmalsen. De vijfkilometerwandelaars kregen een parcours door enkele Burense wijken voorgeschoteld.

Van 247 naar ruim 300 wandelaars

In 2019, de laatste editie die door kon gaan, gingen 247 wandelaars van start. Dit jaar hadden zich bij de voorinschrijving al driehonderd wandelaars gemeld. Zij krijgen elke avond iets lekkers mee voor onderweg. Vrijdag is de grote finale en dan zijn de starttijden zo ingericht dat alle lopers om 20.00 uur feestelijk ingehaald worden.

In de regel staan er dan veel familieleden en vrienden de wandelaars op te wachten. De organisatie zorgt dat er gezellige muziek uit de boxen schalt en voor iedereen is er een gratis Betuwse appel.

Tricht, Ochten en Kesteren volgen nog

Buren is niet het enige stadje of dorp waar de avondwandelvierdaagse dit jaar herrijst. Sommige plaatsen hebben het al achter de rug, zoals Tricht vorige week. Andere dorpen volgen nog. Ochten wandelt bijvoorbeeld in de eerste week van juli vier avonden lang, terwijl in Kesteren de wandelschoenen pas in september aangetrokken hoeven te worden. Maar de vierdaagses hebben allemaal, net zoals Buren, de coronajaren overleefd.