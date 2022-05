Samen 800 jaar, de familie Gerritse uit Buren is niet klein te krijgen: ‘We hebben een flinke drive’

,,Hoe oud is Gerrit eigenlijk? Is hij ouder dan Aard?” vraagt oudste broer Gerdinus (82) aan zijn jongste broer Alex (62). ,,Geen idee eigenlijk”, antwoordt die laatste. ,,Even denken. Hij zit net onder Gerda volgens mij.”

Het is voor de broers en zussen van de familie Gerritse een flinke klus om elkaars leeftijden te onthouden. Ze zijn dan ook met elf in totaal. Tussen Gerdinus en Alex zitten nog vier broers en vijf zussen. Gezamenlijk tikken de zestigers, zeventigers en tachtigers sinds vorige week 800 levensjaren aan.

Van origine uit Erichem

De familie Gerritse is een bekende in Buren. Vooral bij de voetbalclub, waar een aantal van de broers in het eerste elftal voetbalden, zal de familienaam een belletje doen rinkelen. Maar, zo moet nestor Gerdinus bekennen, eigenlijk is de familie van origine afkomstig uit Erichem. ,,Onze vader komt van het Lutteveld. Later is hij samen gaan wonen met mijn moeder op de Erichemseweg. Daar ben ik geboren.” De rest van de broers en zussen zag wel het levenslicht in Buren.

Quote We zijn een eenheid. Dat komt omdat we recht voor onze raap zijn. We weten wat we aan elkaar hebben Aardje Gerritse

Zo’n grote familie, dat zie je niet meer zo vaak, weet ook Gerdinus. ,,Dat is iets van net na de oorlog. In Buren had je toen vrij veel grote families.” Door de grootte van de familie zit er tussen broers Gerdinus en Alex liefst twintig jaar. Alex: ,,Ik heb hem vroeger maar weinig thuis gezien. Hij was al uit huis toen ik een baby was.”



Volledig scherm De familie Gerritse uit Erichem vierde dit weekend dat ze samen 800 jaar oud zijn. Op de foto staan negen van de elf broers en zussen. Uiterst links broer Alex en in het midden (met blauw overhemd) broer Gerdinus. © William Hoogteyling

Sterke band

Een keer per jaar komen de broers en zussen Gerritse nog samen. Hun band is sterk. ,,We zijn een eenheid”, vertelt zus Aardje (75). ,,Dat komt omdat we recht voor onze raap zijn. We weten wat we aan elkaar hebben.”

Wat het geslacht Gerritse kenmerkt? Gerdinus: ,,Iedereen heeft een flinke drive. We gaan ertegenaan. Niet ouwehoeren, maar werken. We zijn met niks van huis gegaan, maar iedereen heeft de schaapjes op het droge gekregen. Dat zit in de genen.”

