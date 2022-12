Schuur achter een woning in brand in Maurik, kippen net op tijd gered

Het is gevaarlijk in ‘bouwput’ Beusichem: ‘Aannemer graaft boel open en laat het weken zo liggen’

Er wordt in Beusichem nu veel geklaagd over langdurige graafwerkzaamheden op straten en trottoirs in de bebouwde kom. Dat zegt GB-raadslid Louis de Koning. ,,De aannemer graaft de boel open en laat het vervolgens weken liggen. Dat zorgt voor overlast en gevaarlijke situaties. Beusichem is nu één grote bouwput.’’

10 december