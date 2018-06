SCR noemt geweld MEC-fans buiten alle proporties

Geknokt

Drie weken eerder was het ook al raak. ,,Hadden we daar met 2-2 gelijkgespeeld", zegt Bart van Malsen, leider van MEC'07. ,,Was daarna heel gezellig in hun clubhuis. Tot hun trainer de microfoon pakte en riep dat hij hoopte ons nooit meer tegen te komen in de competitie. Er is ook nog even flink geknokt."