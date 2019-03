Slachtoffer ernstige steekpartij doet geen aangifte, justitie laat verdachte gaan

De steekpartij gebeurde zaterdagavond rond 23.30 uur in woning aan het Einde in Beusichem. Politie en justitie willen niets meer over de zaak kwijt. ,,Voor ons houdt het op en doen wij verder geen onderzoek’’, zegt een woordvoerder van de politie. ,,Dit betekent dat wij geen uitspraken meer doen over de aanleiding van het incident. En ook niet over de identiteit of de toestand van het slachtoffer of de identiteit van de verdachte.’’