De steekpartij gebeurde rond 23.30 uur in een vrijstaande woning aan het Einde in Beusichem. Het slachtoffer is hierbij zwaargewond geraakt.

Op dit moment is niet bekend of het slachtoffer ook de bewoner is van het huis. Tevens is onbekend of het gaat om een man of vrouw. Ook over de toedracht van de steekpartij is niets bekend.