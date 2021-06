Slachtoffer ongeluk op recreatieplas in Kapel Avezaath is meisje ‘van een jaar of 9'

interview Lieke gunt iedereen dat zijn kind even weg kan als het thuis knettert: ‘Opvoeden doe je niet alleen’

11 juni MAURIK - Het was vroeger zo vanzelfsprekend. Als in een gezin een vader of moeder ernstig ziek was, dan werd bijna vanzelf hulp geboden vanuit familie of buurt. En de buurvrouw bezorgde een pan met eten voor het getroffen gezin. ,,Wat vroeger vanzelfsprekend was, is deels weggevallen, we weten het vaak niet eens meer als er bij de buren wat speelt”, zegt Lieke van der Heijden.